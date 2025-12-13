Spartak Moskova, Gedson Fernandes'in bonservisini belirledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Spartak Moskova'nın, sezon başında Beşiktaş'tan transfer ettiği Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ile hangi şartlarda yollarını ayırmaya hazır olduğu ortaya çıktı.

Sport24'ün haberine göre Spartak, Gedson'u ancak yaklaşık 45 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde satmayı planlıyor.

45 MİLYON EURO...

Haberde Rus kulübünün, Portekizli oyuncunun performansından memnun olduğu için bu kış döneminde onu bırakmayı düşünmediği ancak belirtilen miktarın altına düşmeyen bir teklif gelirse transfer görüşmeye açık olacağı belirtildi.

20.7 MİLYON EUROYA ALINDI

Spartak, Gedson'u Temmuz ayında Beşiktaş'tan 20.7 milyon euroya transfer etmiş ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

BU SEZON GEDSON

Bu sezon 26 yaşındaki Gedson Fernandes, Spartak formasıyla 19 maçta görev alarak 5 gol ve 3 asist üretti.