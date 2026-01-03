Abone ol: Google News

Süper Kupa 2025 Yarı Final maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Kupa Yarı Final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre Galatasaray-Trabzonspor maçını Cihan Aydın, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasını ise Ali Şansalan yönetecek.

Yayınlama Tarihi: 03.01.2026 14:41
Süper Kupa'da yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

Galatasaray-Trabzonspor maçında ise Cihan Aydın düdük çalacak.

Fenerbahçe-Samsun maçında Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal ve Batuhan Kolak yapacak.

AYDIN VE ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK 

Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde ise Cihan Aydın'ın yanında Anıl Usta, Serkan Çimen ve Adnan Deniz Kayatepe olacak.

İşte program...

5 Ocak Pazartesi

20.30 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın

6 Ocak Salı

20.30 Fenerbahçe-Samsunspor: Ali Şansalan

