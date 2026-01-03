Süper Kupa 2025 Yarı Final maçlarının hakemleri açıklandı

- Süper Kupa 2025 Yarı Final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
- Galatasaray-Trabzonspor maçını Cihan Aydın yönetecek.
- Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasında ise Ali Şansalan görev alacak.
Süper Kupa'da yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.
Galatasaray-Trabzonspor maçında ise Cihan Aydın düdük çalacak.
Fenerbahçe-Samsun maçında Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal ve Batuhan Kolak yapacak.
Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde ise Cihan Aydın'ın yanında Anıl Usta, Serkan Çimen ve Adnan Deniz Kayatepe olacak.
İşte program...
5 Ocak Pazartesi
20.30 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın
6 Ocak Salı
20.30 Fenerbahçe-Samsunspor: Ali Şansalan