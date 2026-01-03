Süper Kupa 2025 Yarı Final maçlarının hakemleri açıklandı Süper Kupa Yarı Final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre Galatasaray-Trabzonspor maçını Cihan Aydın, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasını ise Ali Şansalan yönetecek.