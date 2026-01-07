Süper Kupa finalinin biletleri satışa sunuldu

- Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Kupa 2025 finali, 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
- TFF, maç biletlerinin 1500 TL ile 3000 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğunu açıkladı.
- Biletler ww.passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan alınabilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Süper Kupa finalinin biletlerinin satışa sunulduğunu açıkladı.
Karşılaşmanın biletleri ww.passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.
FİNAL MAÇININ BİLET FİYATLARI
Galatasaray - Batı Tribün: 3000 TL
Fenerbahçe - Doğu Tribün: 3000 TL
Galatasaray - Güney Tribün: 1500 TL
Fenerbahçe - Kuzey Tribün: 1500 TL