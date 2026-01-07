Abone ol: Google News

Süper Kupa finalinin biletleri satışa sunuldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa 2025 finalinin biletleri satışa sunuldu. Biletler 1500 TL ile 3 bin TL'den satışa çıktı.

Yayınlama Tarihi: 07.01.2026 17:21
  • Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Kupa 2025 finali, 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
  • TFF, maç biletlerinin 1500 TL ile 3000 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğunu açıkladı.
  • Biletler ww.passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan alınabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Süper Kupa finalinin biletlerinin satışa sunulduğunu açıkladı.

Karşılaşmanın biletleri ww.passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.

FİNAL MAÇININ BİLET FİYATLARI

Galatasaray - Batı Tribün: 3000 TL

Fenerbahçe - Doğu Tribün: 3000 TL

Galatasaray - Güney Tribün: 1500 TL

Fenerbahçe - Kuzey Tribün: 1500 TL

