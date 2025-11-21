Süper Kupa'da yarı final programı belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Kupa'da tarihlerin ardından şehirler de belli oldu.

Süper Kupa yarı finalinde eşleşmelerin hangi ilde oynanacağına ilişkin kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

GALATASARAY'LA TRABZON ANTEP'TE OYNAYACAK

Buna göre Galatasaray-Trabzonspor: Süper Kupa'daki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Ocak'ta Gaziantep'te oynanacak.

Fenerbahçe-Samsunspor: Süper Kupa'daki Fenerbahçe-Samsunspor maçı 6 Ocak'ta Adana'da oynanacak.

FENERBAHÇE VE SAMSUN İSE ADANA'DA

Öte yandan bilindiği üzere bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Trabzonspor, Fenerbahçe ile de Samsunspor eşleşmişti.

İŞTE PROGRAM

Çekilen kuranın ardından yarı final programı şu şekilde belirlendi:

Galatasaray - Trabzonspor: 5 Ocak 2026 Pazartesi, Gaziantep Stadı

Fenerbahçe - Samsunspor: 6 Ocak 2026 Salı, Yeni Adana Stadı

Final - 10 Ocak 2026 Cumartesi, Atatürk Olimpiyat Stadı