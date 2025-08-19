Süper Lig’de 2. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu Süper Lig'in ikinci haftasında şampiyonluk adaylarından biri takıldı... Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor hata yapmadı, Fenerbahçe ise Göztepe ile berabere kaldı.

Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kazandı, Fenerbahçe İzmir'de 2 puan bıraktı. Son şampiyon Galatasaray, Gaziantep'ten sonra Fatih Karagümrük'ü de 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Sakatlık dönüşünden sonra ilk maçına çıkan kaptan Icardi'de açılışı golle yaptı. SON DAKİKADA GELEN GOL Avrupa mesaisi nedeniyle ilk hafta maçları ertelenen Beşiktaş ve Fenerbahçe ise ligin perdesini ikinci haftada açtı. Siyah beyazlılar, Eyüpspor'u Rafa Silva'nın 90+6'daki son dakika golüyle 2-1 yendi. FENERBAHÇE 2 PUAN BIRAKTI Fenerbahçe ise son dakikada 2 puan bıraktı. Sarı lacivertliler, Talisca'nın 90+4'te penaltı kaçırdığı maçta Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor ise Kasımpaşa deplasmanında tek golle kazanarak 2'de 2 yapmayı başardı. TRABZON KAYIPSIZ DEVAM ETTİ Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe cumartesi günü Kocaelispor'u konuk edecek. Galatasaray'ın pazar günü Kayserispor deplasmanına çıkacağı haftada, Konyaspor- Beşiktaş maçı ise ileri bir tarihe ertelendi. İşte Süper Lig'de haftanın ardından oluşan güncel puan durumu...

