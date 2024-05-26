Süper Lig'de 2023-2024 sezonu sona erdi Galatasaray'ın 24. kez şampiyon olduğu ligden düşen takımlar, İstanbulspor, Fatih Karagümrük, Pendikspor ve Ankaragücü oldu

AA

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı takım 102 puanla ligde 24. kez mutlu sona ulaştı.

Geçen sezonu da şampiyon tamamlayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Sahasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup eden Fenerbahçe ise 99 puanla ligi ikinci sırada tamamladı.

Ligden düşen son takım Ankaragücü

Süper Lig'den düşen 4. ve son takım Ankaragücü oldu.

İstanbulspor, Fatih Karagümrük ve Pendikspor'un ardından, deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 mağlup olan Ankaragücü de ligden düştü.

Son haftaya düşme hattında giren Hatayspor ise sahasında Rizespor'u 2-0 mağlup ederek puanını 41'e yükseltti ve ligde kalmayı başardı.

Galatasaray'a mağlup olan Konyaspor da 41 puanda kaldı ve düşme hattının hemen üzerinde yer alarak ligde kaldı.

İstanbulspor 16, Pendikspor 37, Fatih Karagümrük ve Ankaragücü ise 40'ar puanla lige veda etti.

Sonuçlar

Süper Lig'in 38. ve son haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Alanyaspor-Antalyaspor: 1-1

Fatih Karagümrük-Samsunspor: 3-1

Sivasspor-Kayserispor: 2-1

Fenerbahçe-İstanbulspor: 6-0

Konyaspor-Galatasaray: 1-3

Pendikspor-Gaziantep FK: 0-1

Adana Demirspor-Başakşehir: 2-6

Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-1

Trabzonspor-Ankaragücü: 4-2

Hatayspor-Rizespor: 2-0

Avrupa'ya gidecek takımlar

Gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da 5 takım temsil edecek.

Şampiyon Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden katılacak. Üçüncü sırada ligi tamamlayan Trabzonspor ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Ligi 4. sırada bitiren Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Puan Durumu

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)