Süper Lig'de 28. hafta sona erdi: İşte oluşan puan durumu Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği mücadeleyle birlikte 28. hafta sona erdi. Haftayı bay geçen Galatasaray, Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

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Süper Lig'in 28. haftası Fatih Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesiyle tamamlandı.

Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe puan farkını 6'ya indirmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler geriye düştüğü mücadelenin ikinci yarısında Zajc ve Szalai ile bulduğu gollerle kritik bir galibiyet elde ederek puanını 57 yaptı ve zirveyle farkı 6'ya indirdi.

Beşiktaş beş haftadır kazanıyor

Konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 yenen Beşiktaş da geriye düştüğü maçta 3 puanı Aboubakar (2) ve Redmond'un attığı gollerle alarak puanını 55'e yükseltti.

Siyah-beyazlılar bu maçla üst üste 5. galibiyetini aldı.

Süper Lig'de son durum

İşte 28. haftanın sonuçları, oluşan puan durumu ve 29. haftanın programı: