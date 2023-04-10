Süper Lig'de 28. hafta sona erdi: İşte oluşan puan durumu
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Süper Lig'in 28. haftası Fatih Karagümrük- mücadelesiyle tamamlandı.

Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe puan farkını 6'ya indirmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler geriye düştüğü mücadelenin ikinci yarısında Zajc ve Szalai ile bulduğu gollerle kritik bir galibiyet elde ederek puanını 57 yaptı ve zirveyle farkı 6'ya indirdi.

Süper Lig'de 28. hafta sona erdi: İşte oluşan puan durumu

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Konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 yenen da geriye düştüğü maçta 3 puanı Aboubakar (2) ve Redmond'un attığı gollerle alarak puanını 55'e yükseltti.

Siyah-beyazlılar bu maçla üst üste 5. galibiyetini aldı.

Süper Lig'de 28. hafta sona erdi: İşte oluşan puan durumu

Süper Lig'de son durum

İşte 28. haftanın sonuçları, oluşan puan durumu ve 29. haftanın programı:

Süper Lig'de 28. hafta sona erdi: İşte oluşan puan durumu
Süper Lig'de 28. hafta sona erdi: İşte oluşan puan durumu
Süper Lig'de 28. hafta sona erdi: İşte oluşan puan durumu
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