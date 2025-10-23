Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarının VAR kayıtları yayınlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 3. haftanın erteleme karşılaşmalarının VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında oynanan 1 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

VAR kayıtlarında yalnızca Beşiktaş'ın Konyaspor'u 2-0 yendiği maçta iptal edilen gol pozisyonu yer aldı.

VAR KAYITLARI

VAR: "Ozan, VAR konuşuyor"

Ozan Ergün: "Evet"

VAR: "Golden önce potansiyel elle oynama ve potansiyel gol iptali için sahada inceleme öneriyorum."

Ozan Ergün: "Geldim"

VAR: "Şimdi ilk açıda sana ele temas ettiği anı gösteriyorum ve 22 numaralı oyuncunun dizinden seken top olduğu için kolun açık olduğu için bu tavsiyede bulundum. Bunu izleyip kararı sen ver."

Ozan Ergün: "Top dizinden sekiyor. Bir devamını da görebilir miyiz? Gol olana kadar"

VAR: "Tabiki hemen gösterelim."

Ozan Ergün: "Okey, golü iptal ediyorum elle başlıyorum. Direkt serbest vuruş."

VAR: "Doğrudur, doğrudur."

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)