Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanacak

İHA
Süper Lig'de 33. hafta heyecanı; yarın, 26 Nisan Cumartesi, 27 Nisan Pazar ve 28 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.
Bu hafta lider Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak.
Fenerbahçe de Gaziantep FK'ya konuk olacak.
Beşiktaş ise sahasında Hatayspor ile mücadele edecek.
Kasımpaşa, haftayı BAY geçecek.
33. HAFTA PROGRAMI
Yarın
20.00 Beşiktaş - Hatayspor
26 Nisan Cumartesi
16.00 Sivasspor - Antalyaspor
19.00 Bodrum FK - Samsunspor
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
27 Nisan Pazar
16.00 Trabzonspor - Alanyaspor
16.00 Konyaspor - Adana Demirspor
19.00 Kayserispor - Rizespor
19.00 Eyüpspor - Galatasaray
28 Nisan Pazartesi
20.00 Göztepe - Başakşehir
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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