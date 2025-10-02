Abone ol: Google News

Süper Lig'de 8. haftanın perdesi açılıyor

4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de

Yayınlama Tarihi: 02.10.2025 18:02
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Haftanın açılış maçlarında Antalyaspor, Rizespor'u ağırlayacak. Trabzonspor ise iç sahada Kayserispor ile karşılaşacak.

Derbi mücadelesinde Galatasaray, 4 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

8. HAFTANIN PROGRAMI

Yarın:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Rizespor

20.00 Trabzonspor-Kayserispor 

4 Ekim Cumartesi:

14.30 Gençlerbirliği-Alanyaspor

17.00 Kocaelispor-Eyüpspor

20.00 Galatasaray-Beşiktaş 

5 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Konyaspor

17.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK

20.00 Göztepe-Başakşehir 

20.00 Samsunspor-Fenerbahçe

