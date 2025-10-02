Süper Lig'de 8. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın başlayacak.
Haftanın açılış maçlarında Antalyaspor, Rizespor'u ağırlayacak. Trabzonspor ise iç sahada Kayserispor ile karşılaşacak.
Derbi mücadelesinde Galatasaray, 4 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
8. HAFTANIN PROGRAMI
Yarın:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Rizespor
20.00 Trabzonspor-Kayserispor
4 Ekim Cumartesi:
14.30 Gençlerbirliği-Alanyaspor
17.00 Kocaelispor-Eyüpspor
20.00 Galatasaray-Beşiktaş
5 Ekim Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Konyaspor
17.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK
20.00 Göztepe-Başakşehir
20.00 Samsunspor-Fenerbahçe