Süper Lig'de gelecek sezon mücadele edecek 18 takım kesinleşti

AA & Ensonhaber
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda mücadele edecek 18 takım belli oldu.
Ligde İstanbul, 7 takımla en fazla temsil edilecek il konumunda yer alırken onu, 2 ekiple Antalya takip ediyor.
MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR VE İLLER
İstanbul: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Eyüpspor, Kasımpaşa, Başakşehir, Fatih Karagümrük
Antalya: Alanyaspor, Antalyaspor
Ankara: Gençlerbirliği
Gaziantep: Gaziantep FK
İzmir: Göztepe
Kayseri: Kayserispor
Kocaeli: Kocaelispor
Konya: Konyaspor
Rize: Rizespor
Samsun: Samsunspor
Trabzon: Trabzonspor
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