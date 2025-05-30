Süper Lig'de gelecek sezon mücadele edecek 18 takım kesinleşti

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda mücadele edecek 18 takım belli oldu.

Ligde İstanbul, 7 takımla en fazla temsil edilecek il konumunda yer alırken onu, 2 ekiple Antalya takip ediyor.

MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR VE İLLER

İstanbul: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Eyüpspor, Kasımpaşa, Başakşehir, Fatih Karagümrük

Antalya: Alanyaspor, Antalyaspor

Ankara: Gençlerbirliği

Gaziantep: Gaziantep FK

İzmir: Göztepe

Kayseri: Kayserispor

Kocaeli: Kocaelispor

Konya: Konyaspor

Rize: Rizespor

Samsun: Samsunspor

Trabzon: Trabzonspor