Abone ol: Google News

Süper Lig'de haftanın derbilerinin hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belirlendi... Buna göre Galatasaray-Trabzonspor derbisini Cihan Aydın yönetecek. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ise Ali Yılmaz düdük çalacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 30.10.2025 14:12
Süper Lig'de haftanın derbilerinin hakemleri belli oldu
  • Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı.
  • Galatasaray-Trabzonspor derbisini Cihan Aydın, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini ise Ali Yılmaz yönetecek.
  • Ali Yılmaz, kariyerinde ilk kez bir derbide görev alacak.

Süper Lig'de 11. hafta iki önemli mücadeleye sahne olacak.

Bu kapsamda Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı...

Ligde 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Cihan Aydın düdük çalacak.

AYDIN VE YILMAZ DÜDÜK ÇALACAK 

2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ise Ali Yılmaz görevlendirildi.

Ali Yılmaz, kariyerinde ilk kez derbi yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde 11. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

31 Ekim Cuma:

20.00 Başakşehir-Kocaelispor: Batuhan Kolak

1 Kasım Cumartesi:

17.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Yasin Kol

20.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın

2 Kasım Pazar:

14.30 Konyaspor-Samsunspor: Ali Şansalan

17.00 Kayserispor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

3 Kasım Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Antalyaspor: Alper Akarsu

20.00 Alanyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu

20.00 Rizespor-Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

Eshspor Haberleri