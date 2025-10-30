Süper Lig'de haftanın derbilerinin hakemleri belli oldu Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belirlendi... Buna göre Galatasaray-Trabzonspor derbisini Cihan Aydın yönetecek. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ise Ali Yılmaz düdük çalacak.

Göster Hızlı Özet Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı.

Galatasaray-Trabzonspor derbisini Cihan Aydın, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini ise Ali Yılmaz yönetecek.

Ali Yılmaz, kariyerinde ilk kez bir derbide görev alacak. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Süper Lig'de 11. hafta iki önemli mücadeleye sahne olacak. Bu kapsamda Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı... Ligde 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Cihan Aydın düdük çalacak. AYDIN VE YILMAZ DÜDÜK ÇALACAK 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ise Ali Yılmaz görevlendirildi. Ali Yılmaz, kariyerinde ilk kez derbi yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde 11. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar: 31 Ekim Cuma: 20.00 Başakşehir-Kocaelispor: Batuhan Kolak 1 Kasım Cumartesi: 17.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Yasin Kol 20.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın 2 Kasım Pazar: 14.30 Konyaspor-Samsunspor: Ali Şansalan 17.00 Kayserispor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam 20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Yılmaz 3 Kasım Pazartesi: 20.00 Eyüpspor-Antalyaspor: Alper Akarsu 20.00 Alanyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu 20.00 Rizespor-Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi Eshspor Haberleri Lucas Torreira'dan Türkiye övgüsü

Süper Lig, teknik direktör öğütmeye devam ediyor: Avrupa'yı solladık....

Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerine yabancılar damga vuruyor