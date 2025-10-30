Süper Lig'de haftanın derbilerinin hakemleri belli oldu

- Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı.
- Galatasaray-Trabzonspor derbisini Cihan Aydın, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini ise Ali Yılmaz yönetecek.
- Ali Yılmaz, kariyerinde ilk kez bir derbide görev alacak.
Süper Lig'de 11. hafta iki önemli mücadeleye sahne olacak.
Bu kapsamda Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı...
Ligde 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Cihan Aydın düdük çalacak.
AYDIN VE YILMAZ DÜDÜK ÇALACAK
2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ise Ali Yılmaz görevlendirildi.
Ali Yılmaz, kariyerinde ilk kez derbi yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde 11. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:
31 Ekim Cuma:
20.00 Başakşehir-Kocaelispor: Batuhan Kolak
1 Kasım Cumartesi:
17.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Yasin Kol
20.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın
2 Kasım Pazar:
14.30 Konyaspor-Samsunspor: Ali Şansalan
17.00 Kayserispor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Yılmaz
3 Kasım Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Antalyaspor: Alper Akarsu
20.00 Alanyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu
20.00 Rizespor-Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi