Abone ol: Google News

Süper Lig'de iki haftanın fikstürü açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de 18 ve 19. haftada oynanacak maçların programını açıkladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.12.2025 15:44
Süper Lig'de iki haftanın fikstürü açıklandı
  • Süper Lig'de 18 ve 19. haftaların maç programı açıklandı.
  • İkinci yarı, Başakşehir-Fatih Karagümrük ve Galatasaray-Gaziantep FK maçlarıyla başlayacak.
  • 17 Ocak'ta başlayacak olan maçlar 26 Ocak'ta sona erecek.

Süper Lig'de 18 ve 19. haftaların maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre sezonun ikinci yarısı Başakşehir-Fatih Karagümrük ve Galatasaray-Gaziantep FK maçlarıyla başlayacak.

18. HAFTA

17 Ocak Cumartesi

17.00 Başakşehir - Fatih Karagümrük

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK

18 Ocak Pazar

14.30 Kasımpaşa - Antalyaspor

17.00 Gençlerbirliği - Samsunspor

17.00 Kocaelispor - Trabzonspor

20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe

19 Ocak Pazartesi

17.00 Konyaspor - Eyüpspor

20.00 Göztepe - Rizespor

20.00 Beşiktaş - Kayserispor

19. HAFTA

23 Ocak Cuma

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

24 Ocak Cumartesi

14.30 Kayserispor - Başakşehir

17.00 Samsunspor - Kocaelispor

20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray

25 Ocak Pazar

14.30 Gaziantep FK - Konyaspor

17.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği

17.00 Rizespor - Corendon Alanyaspor

20.00 Fenerbahçe - Göztepe

26 Ocak Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Beşiktaş

Eshspor Haberleri