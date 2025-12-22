Süper Lig'de iki haftanın fikstürü açıklandı

- Süper Lig'de 18 ve 19. haftaların maç programı açıklandı.
- İkinci yarı, Başakşehir-Fatih Karagümrük ve Galatasaray-Gaziantep FK maçlarıyla başlayacak.
- 17 Ocak'ta başlayacak olan maçlar 26 Ocak'ta sona erecek.
Süper Lig'de 18 ve 19. haftaların maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre sezonun ikinci yarısı Başakşehir-Fatih Karagümrük ve Galatasaray-Gaziantep FK maçlarıyla başlayacak.
18. HAFTA
17 Ocak Cumartesi
17.00 Başakşehir - Fatih Karagümrük
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK
18 Ocak Pazar
14.30 Kasımpaşa - Antalyaspor
17.00 Gençlerbirliği - Samsunspor
17.00 Kocaelispor - Trabzonspor
20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe
19 Ocak Pazartesi
17.00 Konyaspor - Eyüpspor
20.00 Göztepe - Rizespor
20.00 Beşiktaş - Kayserispor
19. HAFTA
23 Ocak Cuma
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa
24 Ocak Cumartesi
14.30 Kayserispor - Başakşehir
17.00 Samsunspor - Kocaelispor
20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray
25 Ocak Pazar
14.30 Gaziantep FK - Konyaspor
17.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği
17.00 Rizespor - Corendon Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe - Göztepe
26 Ocak Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Beşiktaş