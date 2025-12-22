Jeremain Lens'ten Fenerbahçe'nin anlaştığı Joey Veerman hakkında açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Devre arası transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe'de orta saha bölgesi için sona yaklaştı.

TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Joey Veerman ile prensip anlaşmasına varıldı.

27 yaşındaki oyuncunun kulübü PSV Eindhoven ile de anlaşma noktasına gelindi.

BU SEZON 23 MAÇTA 16 GOLE ETKİ ETTİ

PSV Eindhoven forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Veerman, 8 gol attı ve 8 asist yaptı.

Sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek 27 milyon euro piyasa değerindeki yıldız isim, Hollanda Milli Takımı'nın formasını 16 kez giydi.

"TÜRKİYE LİGİ İLGİ ÇEKİCİ"

Ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formaları giyen Jeremain Lens, Hollanda'dan Sportnieuws'a Fenerbahçe'nin Joey Veerman transferini değerlendirdi.

Türk futbolu gerçekten yükselişte. Benim zamanımda da orada oynayan bazı büyük isimler vardı ama her zaman bir kulüpte sadece bir büyük isim olurdu. Şimdi ise dört veya beş büyük isim var ve çok yüksek transfer ücretleri ödeyebiliyorlar. Bu da ligi çok çekici hale getiriyor.

"VEERMAN İÇİN HARİKA BİR ADIM"

Fenerbahçe'ye gidişinin Veerman için harika bir adım olduğunu söyleyen Lens, şunları dedi:

Fenerbahçe'ye transferi, Veerman için gerçekten harika bir adım. Bu onun için hem finansal hem de sportif açıdan iyi bir şey.

"KENDİ ÇIKARLARINI ÖN PLANDA TUTUYOR"

Lens, sözlerine şöyle devam etti:

Bu bir futbolcu için inanılmaz derecede önemli. Birçoğu aynı fikirde olmayabilir ama o ülke dışında oynayabilir ve ailesiyle harika bir hayat sürebilir. Bir oyuncu Hollanda milli takımına girip yavaş yavaş gözden düşerse... Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde vereceği kararlarda bunu artık bir öncelik olarak görmediğini tahmin edebiliyorum. Bence o da şu anda kendi çıkarlarını ön planda tutuyor.

"FENERBAHÇE'DE KUPALAR İÇİN OYNAYACAK"

Veerman'ın Fenerbahçe'de kupalar için oynayacağını söyleyen Lens, şöyle konuştu:

İngiltere, İspanya veya Almanya'da kesinlikle oynayabilir ama ilk üçte değil. Gerçekçi olmalıyız: Barcelona ve Real Madrid gibi kulüpler onu almayacak. Brentford gibi, orta sıralarda oynayan kulüplere gidecek. Fenerbahçe'de kupalar için oynayacaksın.

"KESİNLİKLE ŞAMPİYONLUK MÜMKÜN"

Şampiyonluğun mümkün olduğunu belirten Lens, şunları dedi:

Ben de kupalar için oynamayı tercih ederim. Fenerbahçe on bir yıldır ligi kazanamadı, ama bu sezon iyi durumda. Kesinlikle önemli bir zorlukla karşı karşıyalar, ama bu yıl kesinlikle Fenerbahçe'nin şampiyon olması mümkün.

"SNEIJDER VE VAN PERSIE'YE DE SORUN"

Lens, açıklamalarını şöyle noktaladı: