Fenerbahçe'de amatör şubeler koordinatörü değişti

Fenerbahçe, Fikret Çetinkaya ile yollarını ayrılmasının ardından amatör şubeler koordinatörü olarak göreve Yüksel Seçkin Saruhan'ı getirdi.

Yayınlama Tarihi: 22.12.2025 16:52
  • Fenerbahçe, amatör şubeler koordinatörü olarak Yüksel Seçkin Saruhan'ı atadı.
  • Fikret Çetinkaya ile yollarını ayırdığını duyuran kulüp, Saruhan'ın Türk sporuna önemli katkılarda bulunacağını belirtti.
  • Yüksel Seçkin Saruhan, kulüp binasında Başkan Sadettin Saran ile bir araya geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nde amatör şubeler koordinatörü, Yüksel Seçkin Saruhan oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türk sporuna önemli katkıları olan Yüksel Seçkin Saruhan, kulübümüzün yeni amatör şubeler koordinatörü oldu. Kulüp binasında Başkanımız Sadettin Saran ile bir araya gelen yeni amatör şubeler koordinatörümüz Yüksel Seçkin Saruhan'a görevinde sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

FİKRET ÇETİNKAYA İLE VEDALAŞILDI

Fenerbahçe, bugün yapılan bir başka açıklamada uzun yıllar amatör şubeler koordinatörü olarak hizmet eden Fikret Çetinkaya ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

