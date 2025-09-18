Süper Lig'de kulüpler arasında maaşlardaki bütçe farkı dikkat çekti

Yaz transfer sezonu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça hareketli geçti.

Özellikle 3 büyüklerin başını çektiği transfer sezonu, birbirinden önemli isimlerin Türkiye'ye tercih etmesine neden oldu.

Hal böyle olunca transfer edilen yıldızlara verilen maaşlar da dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE OYUNCU MAAŞLARINDA ZİRVEDE

Süper Lig ekiplerinin maaş bütçeleri belli olurken listeye, Fenerbahçe damgasını vurdu.

111.1 milyon euro ile zirvede yer alan sarı-lacivertliler, en yakın takipçisi Galatasaray’a 26 milyon euro fark attı.

Galatasaray, 85.2 milyon euro ile ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş 47.6 milyon euro ile üçüncü sırada bulunuyor.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE AÇIK ARA ÖNDE

Dördüncü sırada ise Trabzonspor yer alıyor. Bordo-mavililerin maaş bütçesi 28.4 milyon euro.

Yeni sezon öncesi yapılan bu maaş sıralaması, Süper Lig'deki ekonomik uçurumu da bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte ilk 10’daki diğer takımların maaş bütçeleri...

Başakşehir FK: 15.1 milyon euro

Konyaspor: 7.9 milyon euro

Gaziantep FK: 7 milyon euro

Alanyaspor: 6.8 milyon euro

Rizespor: 6.7 milyon euro

Kayserispor: 6.5 milyon euro