Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son durum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de 22. hafta bol gollü maçlara sahne oldu.

Bu akşam oynanacak Kasımpaşa-Karagümrük maçıyla sona erecek 22. haftada şampiyonluk yarışındaki son duruma gelin birlikte göz atalım.

Lider Galatasaray, kendi sahasında konuk ettiği Eyüpspor karşısında mücadeleden farklı galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar maçın başından sonuna kadar oyunu üstün götürürken 5-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE HATA YAPMADI

Galatasaray böylelikle 22. haftayı 55 puanla lider kapattı.

Galatasaray'ın ardından 2. sıradaki yerini koruyan Fenerbahçe, bir diğer zirve takipçisi Trabzonspor'a konuk oldu.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadele, 3-2'lik skorla sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe de 3 puanlık farkla şampiyonluk yarışında olmaya devam etti.

TEK KAYIP TRABZONSPOR'DA

3. sırada ise haftayı Fenerbahçe mağlubiyetiyle kapatan Trabzonspor yer aldı.

Trabzon ekibi, 45 puanla 3. sırada kendisine yer buldu.

Trabzonspor'un ardından Göztepe, Kayserispor'la golsüz berabere kalarak puanını 41'e yükseltti.

BEŞİKTAŞ SON DAKİKADA KAZANDI

Son olarak ise Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında son dakika golüyle galibiyete uzanan taraf oldu.

Siyah-beyazlılar uzatmalarda gelen golle puanını 40 yaparak Göztepe'yle aradaki farkı 1'e düşürdü.

İşte Süper Lig'de 22. haftanın şampiyonluk yarışında son durum...