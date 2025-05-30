Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı
İHA

Süper Lig'de son hafta heyecanı bugün, yarın ve 1 Haziran Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

38. HAFTANIN PROGRAMI VE MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER

30 Mayıs Cuma

20.00 Galatasaray - Başakşehir: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Ali Yılmaz

20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Sarper Barış Saka

31 Mayıs Cumartesi

16.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Rizespor - Hatayspor: Alper Akarsu

19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK: Alpaslan Şen

19.00 Alanyaspor - Sivasspor: Kadir Sağlam

1 Haziran Pazar

19.00 Samsunspor - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

19.00 Bodrum FK - Beşiktaş: Cihan Aydın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor