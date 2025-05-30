Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

İHA
Süper Lig'de son hafta heyecanı bugün, yarın ve 1 Haziran Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
38. HAFTANIN PROGRAMI VE MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER
30 Mayıs Cuma
20.00 Galatasaray - Başakşehir: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Ali Yılmaz
20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Sarper Barış Saka
31 Mayıs Cumartesi
16.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Rizespor - Hatayspor: Alper Akarsu
19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK: Alpaslan Şen
19.00 Alanyaspor - Sivasspor: Kadir Sağlam
1 Haziran Pazar
19.00 Samsunspor - Kayserispor: Atilla Karaoğlan
19.00 Bodrum FK - Beşiktaş: Cihan Aydın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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