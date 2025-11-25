Süper Lig'in en az gol yiyen takımı Göztepe

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Göztepe, 13 haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 23 puanla 5. sırada yer alıyor.

Avrupa hedefini sürdüren İzmir ekibi, bazı istatistiklerde ise ligin zirvesine oynuyor.

YALNIZCA 6 GOL YEDİLER

Şu ana kadar yalnızca 6 gol yiyen Stanimir Stoilov'un öğrencileri, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Bu alanda Göztepe'yi, kalesinde 8 gol gören Galatasaray takip ediyor.

Savunma başarısını istatistiklere de yansıtan Göztepe, oynadığı 13 maçın 9'unda kalesini gole kapatarak bu alanda da ligin zirvesine çıktı.

LİGİN BU ALANDA ZİRVESİNDE

Çaykur Rizespor, Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa karşılaşmalarını hem kazanıp hem de gol yemeden tamamlayan sarı-kırmızılılar; Fenerbahçe, Eyüpspor ve Kocaelispor maçlarında ise galip gelemese de rakiplerine gol izni vermedi.

Sarı-kırmızılılar, Kayserispor ve Alanyaspor karşılaşmalarında birer gol, Galatasaray maçında ise 3 golü filelerinde gördü.