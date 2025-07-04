Tammy Abraham'dan Ayasofya Camii'ne ziyaret

Beşiktaş golcü transferinde mutlu sona ulaştı...
Siyah-beyazlılar, İtalyan ekibi Roma'dan İngiliz golcü Tammy Abraham'ı kadrosuna kattı.
Tammy Abraham böylelikle, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki 8. İngiliz oyuncu oldu.
TRANSFER DUYURUSUNUN ARDINDAN AYASOFYA ZİYARETİ...
Dün kamuoyuna duyurulan transferin ardından Abraham dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi.
Abraham transfer videosunun paylaşılması sonrası Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.
İşte Abraham'ın Ayasofya Camii ziyaretinden kareler...