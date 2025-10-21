Tammy Abraham'dan özel çalışma kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ın en golcüsü konumunda yer almasına rağmen istikrarsızlığı ile dikkat çeken Tammy Abraham'dan formunu yükseltmek için hamle geldi.

Milli ara öncesi sakatlığına rağmen Galatasaray derbisinde sahaya çıkan ve golünü atan Abraham, Gençlerbirliği maçında ise etkili olamadı.

İSTİKRARSIZLIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

İngiliz futbolcu, formunu yükseltmek için özel antrenmanlara başladı.

Beşiktaş'ta bu sezon 14 maçta süre bulan Abraham, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.