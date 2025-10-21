Abone ol: Google News

Tammy Abraham'dan özel çalışma kararı

Beşiktaş'ta istikrarsız görüntüsü ile dikkat çeken Tammy Abraham, özel idmanlara başladı.

Yayınlama Tarihi: 21.10.2025 11:00
  • Tammy Abraham, Beşiktaş'ta istikrarsız performansı ile dikkat çekiyor.
  • Formunu yükseltmek için özel antrenmanlara başladı.
  • Bu sezon 14 maçta 8 gol ve 2 asist yaptı.

Beşiktaş'ın en golcüsü konumunda yer almasına rağmen istikrarsızlığı ile dikkat çeken Tammy Abraham'dan formunu yükseltmek için hamle geldi.

Milli ara öncesi sakatlığına rağmen Galatasaray derbisinde sahaya çıkan ve golünü atan Abraham, Gençlerbirliği maçında ise etkili olamadı.

İSTİKRARSIZLIĞI DİKKAT ÇEKİYOR 

İngiliz futbolcu, formunu yükseltmek için özel antrenmanlara başladı.

Beşiktaş'ta bu sezon 14 maçta süre bulan Abraham, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

