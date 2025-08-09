Taner Taşkın: Manisa FK olarak yarım puan dahil haram puan istemiyoruz

1. Lig 2025-2026 sezonunun açılış maçında Manisa FK, deplasmanda karşı karşıya geldiği Ümraniyespor’a 2-1’lik skorla yenildi.

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ELİ BOŞ DÖNMEK ÜZÜCÜ"

Taşkın, şu ifadeleri kullandı:

Buradan eli boş dönmek üzücü. Son dakikalarda verilen yanlış bir kararla eli boş dönüyoruz. Çok genç oyuncularımız var. Onlara çok güveniyorum. Bana göre mağlubiyeti hak eden bir oyun olmadı. Hakem hatasından kaybettik diyebiliriz. Benim gözümde oyuncularım galiptir. Takımızda yeni oyuncular var. İlerleyen zamanlarda aramıza katılacak kaliteli oyuncular olacak. Takımdan son derece memnunum. Çok basit iki tane gol yedik. Önümüzdeki haftalarda bu maçları telafi ederiz. Federasyon başkanımız, ‘Orta hakemlerin yaptığı hatayı telafi ederim, VAR’daki hakemin hatalarını affetmem’ diyordu. Umarım lafının arkasında duracaktır. Manisa FK olarak yarım puan dahil haram puan istemiyoruz. VAR’daki hakemlerin çok daha dikkatli maç yönetmesi gerekiyor.