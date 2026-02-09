Taraftarlardan 'İnan Fenerbahçe' mesajı

- Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesi tribünlerde dev bayrak açıldı.
- Taraftarlar, "İnan Fenerbahçe" yazılı koreografi ile takıma destek verdi.
- Maça yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tezahüratlarla coşkuyu artırdı.
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
Bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde dolu tribünlere oynayan Fenerbahçe'de taraftarlar Gençlerbirliği karşılaşmasına da yoğun ilgi gösterdi.
OYUNCULARA DESTEK
Tribünler tıklım tıklım dolarken, ısınma esnasında futbolcular tek tek çağrılarak maça hazırlandı.
Tezahürat ve besteler yapan taraftarlar ilk düdükle birlikte desteğini artırdı.
DEV BAYRAK AÇILDI
Okul Açık Tribünü'nde sarı-lacivert dev bir bayrak açılırken, alt kısımda üzerinde 'İnan Fenerbahçe' yazılı koreografi ile destek mesajı verildi.