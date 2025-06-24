Tayfur Bingöl çocuklara döner ısmarladı

Geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık geçiren Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a geri döndü.

Geride kalan sezonda Eyüpspor ile 33 maçta görev alan Tayfur Bingöl, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Bingöl, Beşiktaş'a dönmesinin ardından bu kez saha dışı bir olayla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu, aracıyla seyir halinde ilerlerken yolda bir grup çocukla karşılaştı.

KÜÇÜK HAYRANLARINA DÖNER ISMARLADI

Bingöl, çocuklara döner ısmarladı.

O anlarda bir çocuğun, "GOAT'sın abi valla" demesi dikkat çekti.

Bingöl'ün takdir toplayan o anları böyle görüntülendi.