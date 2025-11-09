Tayfur Bingöl: Umarım Osimhen'i geçebilirim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Galatasaray galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"AJAX'IN BAŞARAMADIĞINI BAŞARDIK"

Maçı değerlendiren Tayfur Bingöl "Ajax'ın başaramadığını, başardık. Saha içinde çok başarılı bir performans gösterdik. Kocaelispor olarak tarihi bir gün, bunun keyfini çıkaracağız. Galatasaray'a da Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz. Galatasaray'ın yorgun geleceğini biliyorduk, Baskılarda çok agresiftik. Onun da sonucunu aldık." dedi.

"UMARIM ONU GEÇEBİLİRİM"

Tayfur Bingöl ayrıca "Gol krallığında da Osimhen ile yarışıyorum, umarım sezon sonu onu geçebilirim." açıklamasını yaptı.