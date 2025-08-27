Abone ol: Google News

Tayfur Bingöl'den iddialı sözler: 10-15 gol hedefliyorum

Kocaelispor'un yeni transferi Tayfur Bingöl iddialı açıklamalarda bulundu. Bingöl, "Bu sene de 10-15 gol civarı kendime bir hedef koydum. Belki daha fazlası olabilir, hedef koymakta sınır yok" dedi.

Tayfur Bingöl, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'tan Kocaelispor'a transfer olmuştu.

Bingöl, Kayserispor maçının hazırlıkları kapsamında bugün taraftara ve basına gerçekleştirilen antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

Tayfur, bireysel hedefleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

TAYFUR HEDEFİNİ AÇIKLADI 

Her zaman bol gol girişiminde bulunan bir oyuncu olduğunu belirten Tayfur, bu seneki gol hedefini açıkladı.

Bingöl, "Bu sene de 10-15 gol civarı kendime bir hedef koydum. Belki daha fazlası olabilir, hedef koymakta sınır yok." dedi.

"10-15 GOL CİVARI, BELKİ DAHA FAZLA..."

Tayfur Bingöl, konuyla ilgili şunları söyledi:

Her zaman bol gol girişiminde bulunan bir oyuncuyum. Bu sene de 10-15 gol civarı kendime bir hedef koydum. Belki daha fazlası olabilir, hedef koymakta sınır yok. Umarım Kocaelispor'u, camiayı en üst seviyeye taşırız.

