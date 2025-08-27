Tayfur Bingöl'den iddialı sözler: 10-15 gol hedefliyorum

Tayfur Bingöl, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'tan Kocaelispor'a transfer olmuştu.

Bingöl, Kayserispor maçının hazırlıkları kapsamında bugün taraftara ve basına gerçekleştirilen antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

Tayfur, bireysel hedefleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

TAYFUR HEDEFİNİ AÇIKLADI

Her zaman bol gol girişiminde bulunan bir oyuncu olduğunu belirten Tayfur, bu seneki gol hedefini açıkladı.

Bingöl, "Bu sene de 10-15 gol civarı kendime bir hedef koydum. Belki daha fazlası olabilir, hedef koymakta sınır yok." dedi.

