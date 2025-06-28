Tayfur Bingöl'den videolu paylaşım: Başlıyoruz

Süper Lig ekiplerinde Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a geri döndü.

Siyah-beyazlılarda yeniden mücadele edecek olan Tayfur Bingöl Sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

TAYFUR 'BAŞLIYORUZ' DEDİ

Tayfur Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Başlıyoruz" notunu düştü.

Bingöl, yayınladığı videoda Beşiktaş marşı söyledi.

MARŞ SÖYLEDİ

Tayfur Bingöl, videonun devamında ise "Ben bu formayı çocukken sevdim, hayalini kurarak giydim. Siyah-Beyazdı her şeyim. O stat, o tribünler, o arma bir gün sahada olacağımı hayal ettim. Ve o hayal zamanında gerçek oldu, ben Beşiktaş formasıyla oynadım, mücadele ettim, ter döktüm. Şimdi yeniden o formayı giymek, o tribünlerin önüne çıkmak, bana 'Evine hoş geldin' demek gibi. Beşiktaş, ben geldim" ifadelerini kullandı.

"RAKİP TAKIMLARIN KORKULU RÜYASI OLUYORUM"

Geride bıraktığımız sezon Eyüpspor'da 33 maça çıkan deneyimli oyuncu, takımına 5 gol ve 1 asist katkısı verdi.

Öte yandan Tayfur, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Tayfur Bingöl, "Kaleye ne kadar yakın oynuyorsam o kadar etkili oluyorum. Ceza sahasına yapmış olduğum koşularla rakip takımların korkulu rüyası oluyorum. Güzel bir performans oldu benim adıma." demişti.