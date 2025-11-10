Abone ol: Google News

Tayfur Bingöl'den uzatma dakikalarında gülümseten 'no-look' denemesi

Attığı 'bakmadan paslarla' dikkat çeken Tayfur Bingöl, aynı denemeyi Galatasaray'a karşı da yaptı. Bingöl, maçın uzatma anlarındaki no-look pas denemesiyle izleyenleri güldürdü.

Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 12:03
Süper Lig’in 7. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Beşiktaş’a 3-1 mağlup olurken Kocaeli ekibinin formasını giyen Tayfur Bingöl, attığı 'no-look' paslarla dikkat çekmişti.

Bingöl, maç esnasında sık sık ‘bakmadan pas’ olarak bilinen ‘No-look pass’ tekniğini denemişti.

Bingöl, bu kez aynı denemeyi Galatasaray'a karşı da yaptı.

UZATMALARDA YİNE NO-LOOK PAS...

Mücadelede uzatma dakikaları oynanırken zamanı geçirmek için topu kanada indiren Bingöl, o esnada bir no-look denemesi yaptı.

Bingöl'ün uzatma dakikalarında yaptığı bakmadan pas denemesi izleyenleri güldürdü.

İşte o anlar...

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

"ROL MODELİM RONALDINHO"

Öte yandan Bingöl, oyun zekasını ve özellikle "no look" paslarını geliştirmek için sürekli olarak Brezilyalı efsane Ronaldinho'nun maçlarını izlediğini söylemişti.

Bingöl, "Ronaldinho’yu izliyorum sürekli, benim için iyi bir rol model. Saha içerisinde enerjimi artırıyo, performansımı yükseltiyorum." demişti.

