Taylan Bulut, yerli staütüsünde oynayacak

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı genç futbolcu Taylan Bulut ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılar, Almanya U19 Milli Takımı'nın formasını giyen savunma oyuncusunun yerli statüsünde forma giyebileceğini duyurdu.

"YERLİ STATÜSÜNDE FORMA GİYEBİLECEKTİR"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Futbolcumuz Taylan Bulut’un, T.C. vatandaşlık işlemleri tamamlanmış olup bugün itibarıyla resmen tescil edilmiştir. Böylece oyuncumuz, bu sezondan itibaren yerli statüsünde forma giyebilecektir.

BONSERVİSİNE 6 MİLYON EURO VERİLDİ

Beşiktaş'ın Almanya Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'ten 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar sözleşme imzaladı.

6 milyon euro piyasa değeri bulunan sağ bek oyuncusu, Beşiktaş'ta 3 resmi maçta süre buldu.

SÜPER LİG'DE YABANCI KURALI

TFF'nin açıklamasına göre, kulüpler yeni sezonda kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek.

Söz konusu 14 futbolcunun 12'si için yaş kriteri aranmayacak.

Kalan iki futbolcunun ise 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu olacak.

BEŞİKTAŞ KADROSUNDA YER ALAN YABANCILAR

Tiago Djalo

Felix Uduokhai

Gabriel Paulista

David Jurasek

Jonas Svensson

Wilfred Ndidi

Joao Mario

Vaclav Cerny

Milot Rashica

Rafa Silva

Tammy Abraham

Bilal El Toure