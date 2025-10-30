Tecavüz suçlamasıyla tutuklanan Robinho kaldığı cezaevini anlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir zamanlar Real Madrid ve Milan formalarıyla yıldızlaşan hatta ülkemizde Sivasspor ve Başakşehir'de de top koşturan Robinho, bugün bambaşka bir sahnede.

Futbol kariyerini 2020’de Başakşehir’de noktalayan Brezilyalı, son günlerde adli süreçlerle anılıyor.

İtalyan mahkemeleri tarafından 2014 yılında mahkum edilen Robinho, 2013’te AC Milan forması giydiği dönemde Milano’da yaşanan bir toplu tecavüz vakasında suçlu bulunmuştu.

BİR DÖNEM SÜPER LİG'DE DE OYNAMIŞTI: ROBINHO CEZAEVİNİN VİDEOSUNDA ORTAYA ÇIKTI

Kararın kesinleşmesinin ardından ülkesine dönen eski futbolcu, şu anda Sao Paulo eyaletindeki Tremembe Cezaevi’nde cezasını çekiyor.

Cezaevi yönetiminin Instagram hesabında yayımlanan bir videoda Robinho, içerideki yaşamına dair konuştu. Gündelik hayatının diğer mahkumlardan hiçbir farkı olmadığını özellikle vurguladı:

“Beslenmem, uyku saatlerim, her şey diğer mahkûmlarla aynı. Hiçbir zaman farklı bir yemek yemedim, özel bir muamele görmedim. Çalışma saatlerimde burada diğer mahkûmların yapabildiği her şeyi yapıyorum. Futbol oynamak istediğimizde, eğer pazar günü çalışma yoksa buna izin veriliyor.”

"ZİYARETLER VE MUAMELE HERKES İÇİN AYNI"

Robinho, ailesiyle görüşme düzenini de anlattı. Görüşlerin yalnızca hafta sonları gerçekleştiğini ve kuralların tüm mahkûmlar için aynı olduğunu belirtti:

“Ziyaretler cumartesi ya da pazar günleri gerçekleşiyor. Eşim yalnız gelmediğinde çocuklarımla birlikte geliyor. En büyüğü oynuyor, diğer iki küçük de gelebiliyor. Ziyaretler ve muamele herkes için aynı.”

"DİĞER MAHKUMLARIN YAPTIĞI HER ŞEYİ BEN DE YAPIYORUM"

Eski futbolcu, kamuoyunda çıkan söylentilere de değindi.

Cezaevinde ayrıcalıklı bir konumda olduğu ya da psikolojik sorunlar yaşadığı iddialarını reddetti:

“Hakkımda yayılan lider olduğuma ya da psikolojik sorunlar yaşadığıma dair yalanlar var. Hiçbir zaman böyle bir şey yaşamadım, Allah’a şükür ilaç kullanmam gerekmedi. Hapiste olmak zor tabii ki, bu normaldir ama Allah’a şükür hep aklı başında bir şekilde durdum ve diğer mahkumların yapabildiği her şeyi ben de yapıyorum.”

Öte yandan Robinho, tecavüz suçlamasının ardından 9 yıl ceza almıştı.