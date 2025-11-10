TFF, 2. Lig ve 3. Lig'e 2 hafta ara verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunu temiz yarınlara taşımak amacıyla yürüttükleri çalışmalar sonucunda hakemler ve futbolcular arasındaki bahis bağlantılarını ortaya çıkardı.

HAKEMLERDE BAHİS SKANDALI

Hacıosmanoğlu, 27 Ekim’de yaptığı açıklamada 571 aktif hakemin 371’inin bahis hesabı bulunduğunu ve bu 371 hakemin 152’sinin aktif olarak bahis oynadığını belirtmişti. Bu gelişmeler sonrası TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) ilgili hakemleri sevk etmişti.

1024 FUTBOLCU, PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Hakemlerin ardından TFF, bahis oynadığı belirlenen 1024 futbolcuyu da PFDK’ya sevk etti. Bu adım, Türk futbolunda bahisle mücadelede yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.

2. LİG VE 3. LİG'E 2 HAFTA ERTELEME

Yaşanan gelişmelerin ardından TFF, alt liglerle ilgili önemli bir karar daha aldı.

TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararla, 2. Lig ve 3. Lig'e 2 hafta ara verildi.

Federasyonun bu kararının, alt liglerdeki bahis ve disiplin uygulamalarına etkisi merakla bekleniyor.