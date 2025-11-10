Futbolda bahis soruşturması: Tutuklama kararları verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolu geçtiğimiz haftalarda patlak veren bahis skandalıyla çalkalanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 'bahis oynayan hakemler' açıklamasının ardından ilk gözaltı dalgası gerçekleştirildi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda inceleme başlatmış, bahiste izleri olduğu sanılan hakem, gazeteci ve bazı kulüplerin yetkilileri hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştirmişti.

BAHİS SKANDALINDA SON GELİŞMELER

Yapılan takibin ardından 21 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı sonrası İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'de birçok eve şafak vakti zincirleme operasyon düzenlenmişti.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen baskınlarda, Eyüpsor Kulüp Başkanı M.Ö ile eski Kasımpaşa Spor Faaliyetleri A.Ş. Başkanı F.S'nin yanı sıra hakemler, A.K.K, A.T, B.K, B.T, B.E.A, C.B, E.A, M.Y, M.Ö, N.O, N.K, S.E.T, Ş.B, U.T, U.K, Y.Y ve Y.Ş gözaltına alınmıştı. Kasımpaşa Spor Faaliyetleri A.Ş. Başkanı F.S ise emniyetteki ifade işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten savcının verdiği talimat ile serbest bırakılmıştı.

GÖZALTILAR YAPILMAYA BAŞLANDI

Geçtiğimiz günlerde MASAK raporu doğrultusunda Can Holding'e yönelik yürütülen kara para aklama soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan ve yine "hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmada gözaltı kararı verilen Kasımpaşa Spor Faaliyetleri A.Ş.'nin eski sahibi iş adamı T.C'nin yurt dışında olduğu bildirilmişti.

Aynı soruşturma içinde yer alan ve sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge paylaştığı iddiası ile hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olduğu belirlenen U.E de Almanya'dan yurda giriş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalanmış ve emniyete götürülmüştü.

ADLİYEYE SEVK VE TUTUKLAMA TALEBİ GELDİ

4 gün önce yapılan operasyonda gözaltına alınan 19 zanlının Siber Şubedeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Daha sonra ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Futbolda Bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 17’si hakem 1’i gazeteci 1’i de Eyüpspor Kulüp Başkanı Murat Özkaya olmak üzere toplamda 19 kişi tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve TFF (Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27/10/2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine devam eden soruşturmada 07.11.2025 tarihinde yapılan operasyonda; Hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak, görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve hakemlik görevi dışındaki kendi gelirlerinin mukayese edilmesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme suç iddialarının incelemeye alınması neticesinde; ilk aşamada 17 hakem hakkında Türk Ceza Kanunu'da yer alan "Görevi Kötüye Kullanma" ve 6222 sayılı kanunda yer alan "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçu iddiaları bakımından; Futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeni ile Trendyol Süper Lig'de bulunan 1 futbol takımının başkanı, 1 takımın eski sahibi ile eski dernek başkanı hakkında 6222 sayılı kanunda yer alan "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçu iddiaları bakımından, Bu soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaştığı değerlendirilen 1 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu iddiası bakımından, toplam 21 kişi hakkında İstanbul dahil toplam 12 farklı şehirdeki adreslerde arama-elkoyma ve gözaltına alma tedbiri uygulanmış olup, ele geçen şüphelilerden 19'u İstanbul Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. Soruşturma dosyası kapsamında şüphelilerin ifadesi, yukarıda izah edildiği üzere toplam gelir ve giderleri ile bahis oyunlarında değerlendirilen paranın mukayese edilmesi, dijital verilerde ele geçen unsurların bir arada değerlendirilmesi sonucunda tüm hakemlerle birlikte aralarında bir futbol kulübü başkanının da bulunduğu 18 şüpheli 6222 sayılı kanunda yer alan "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçu iddiası bakımından, sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaştığı değerlendirilen 1 şüpheli hakkında ise Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu iddiası bakımından tutuklanmaları talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir.

4 İSİM TUTUKLANDI

Ve karar çıktı.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı tutuklandı.

Erkan Arslan - Klasman Yardımcı Hakem

Nevzat Okat - Klasman Hakem

Yakup Yapıcı - Klasman Yardımcı Hakem

SERBEST BIRAKILAN İSİMLER

Cihad Buyurgan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş ve Yasin Şen'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamasına göre, profesyonel liglerde görev yapan toplam 571 hakemden 371’nin bahis hesabı bulunduğu, bunların içinden 152’sinin aktif şekilde bahis oynadığı tespit edilmişti.

Bu gelişmenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma “ihbar niteliğinde” kabul edildi ve kapsamlı şekilde derinleştirilerek devam etti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadığı iddia edilen 149 hakeme 8 ay ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası vermişti.

İncelemeler hala bazı üst klasman hakemler açısından sürüyor.