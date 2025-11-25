TFF, 2. ve 3. Lig maçları statüsünde değişiklik yaptı

- TFF, 2. ve 3. Lig müsabakalarının statüsünde değişiklik kararı aldı.
- Amatör futbolcuların birinci transfer ve tescil dönemi 19 Aralık’a kadar uzatıldı.
- Bu süre, yalnızca yurt içi transferler için geçerli olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2. ve 3. Lig müsabakaları statüsünde değişiklik yapma kararı aldı.
Federasyondan yapılan açıklamada, amatör futbolcular için belirlenen birinci transfer ve tescil döneminin yurt içi transfer ile sınırlı olmak üzere 19 Aralık tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.
"REVİZE ETME HAKKI SAĞLANMIŞTIR"
TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
Bu doğrultuda statülerde belirlenen oyuncu uygunlukları ve yaş kontenjanlarına uygun olarak transfer ettikleri amatör futbolcuları müsabakalarda oynatabilmek için TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerine A Takım listelerini revize etme hakkı sağlanmıştır. Bununla birlikte TFF 3. Lig'de olduğu gibi TFF 2. Lig de de amatör futbolcuların müsabakalarda oynatılmasına izin verilmiştir.