TFF, 2. ve 3. Lig maçları statüsünde değişiklik yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2. ve 3. Lig müsabakaları statüsünde değişiklik yapma kararı aldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, amatör futbolcular için belirlenen birinci transfer ve tescil döneminin yurt içi transfer ile sınırlı olmak üzere 19 Aralık tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

"REVİZE ETME HAKKI SAĞLANMIŞTIR"

TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi: