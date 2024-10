TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Okan Buruk açıklaması: Çiçeklerle karşılar

Haber Merkezi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva’da gerçekleşen Türkiye Futbol Federasyonu – Merkez Hakem Kurulu- Medya zirvesinde konuştu.

Hacıosmanoğlu, “UEFA Hakem Komitesi Başkanı Rosetti, gönderdiğimiz hakemleri üstü kapalı konuştu. İzin vermedim, ‘Pırıl pırıl gençlerimiz yetişecek, size çok iyi hakemler göndereceğiz’ dedim. Kafasının arkasında tilki olanlarla yollarımızı ayıracağız. Yabancı VAR hakemi kesinlikle olmayacak. Sahipsiz olanların sahibiyiz. Sahibi olanlar sahiplerinin yanına gitsin.” dedi.

"CİHAN AYDIN'IN FIFA LİSTESİNDEN ÇIKMASININ FENERBAHÇE İLE İLGİSİ YOK"

Cihan Aydın’ın Antalyaspor – Fenerbahçe maçının ardından FIFA kokartı alacak hakem listesinden çıkarıldığı yönündeki iddialara yanıt veren Hacıosmanoğlu, “Cihan Aydın’ın FIFA listesinden çıkmasının Fenerbahçe ile ilgisi yok. Bizden kimse böyle bir talepte bulunamaz. Bizden böyle bir talepte bulunamaz. O maçtan 2 hafta önce liste belirlenmiş ve gönderilmişti. Ayrıca hakemliği biten isimlerle ilgili Tahkim Kurulu’na baskı yapmadım, toplantı basmadım. Biz basma işini bıraktık, artık Mevlana’ya döndük.” dedi.

"YÜZDE 51 İSTEMEDİĞİ ANDA BIRAKIR GİDERİZ"

Hacıosmanoğlu, "Ben başkanlık koltuğuna bir kez bile oturmadım. Kapım herkese açık. Biz buraya güzel işler yapmaya geldik. Eskisi gibi koltuğa, makama yapışmayız. Kulüpler Birliği toplantısında başkanlara söyledim; yüzde 51 istemediği takdirde anında bırakır gideriz.” diye konuştu.

OKAN BURUK İÇİN KONUŞTU

Galatasaray ile Kasımpaşa arasından oynanan ve 3-3 sona eren maçta Okan Buruk, Kasımpaşa’ya verilen penaltıya tepki göstererek 4.hakeme maçın hakemi için, “Buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez.” sözleri ekrana yansıdı. Bunun üzerine Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Okan Buruk’a sportmenlik dışı hareket gerekçesiyle 117 bin TL para cezası verildi. Tahkim Kurulu, Buruk’a verilen para cezasını da kaldırdı.

15 Ekim’de yaptığı açıklamada Hacıosmanoğlu, “Hakeme kim ne söylüyorsa cezası kesilecek. Herkes bunu bilsin. Ayrıca Okan Buruk’un kullandığı ‘Bu penaltıyı verirsen bir daha maç yönetemezsin’ sözü var. İyi hadi bakalım bir daha maç alıyor mu görürsünüz.” dedi.

Hacıosmanoğlu, “4.hakem görevini yerine getirmiyor. Benim mesajım Okan Hocaya değil, hakemlereydi. Hangi takım olursa olsun, cesur olan ve ne yapılması gerekiyorsa o an yapın. Hakemimiz yine gidip orada görev yapacak. Bence Okan Hoca hakemi çiçekle karşılayacaktır. Her hakem her yerde maç yönetecek.” ifadelerini kullandı.