TFF, Kulüpler Birliği'nin yabancı oyuncu kuralıyla ilgili isteğini kabul etmedi

Geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği'nin son gerçekleştirdiği toplantıda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor başta olmak üzere bazı Süper Lig takımları, 12 + 2 olan mevcut yabancı kuralının 12 + 2 + 2 şeklinde revize edilmesini talep etmişti.

Bu görüşün karşısında olan bazı kulüpler ise "Lig başladı, biz hazırlığımızı ona göre yapmıştık. Değişiklikten yana değiliz." diyerek görüş bildirmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, Riva'da yaptığı toplantıda Kulüpler Birliği'nden gelen yeni yabancı kuralı talebini masaya yatırdı.

4 BÜYÜKLER İSTEDİ: BAZI KULÜPLER KARŞI ÇIKTI

Sabah gazetesinden Murat Özbostan'ın haberine göre, yapılan değerlendirmenin ardından TFF, talebi geri çevirdi.

Federasyonun ligler başladığı için yabancı kuralında bir değişiklik yapılmamasına karar verdiği bildirildi.

Kulüpler Birliği'nin dün yapılan toplantıda ise konuyu tekrar masaya yatırdığı ve yeni bir formülün gündeme gelebileceği aktarıldı.

TFF KABUL ETMEDİ

Öte yandan Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dün yaptığı açıklamada konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Doğan, "Kulüplerimizin çoğu kulübümüzün bu konuda beklentisi vardı. Bununla ilgili bir görüş belirtmiştik ama henüz net bir cevap gelmedi. Bekliyoruz. En geç önümüzdeki hafta açıklanması gerekir federasyonun dönüşünü bekliyoruz." demişti.

YABANCI OYUNCU KURALI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2025/26 sezonunda geçerli olacak 12+2 yabancı kuralında değişiklik yapmıştı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre daha önce en az 2 oyuncunun 01.01.2003 ve sonrası doğumlu olması şartı, en az 2002 doğumlu olarak güncellenmişti.

Böylelikle kulüplere toplamda 14 yabancı oyuncu hakkı tanınmıştı.