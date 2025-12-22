TFF Tahkim Kurulu’ndan bahis soruşturması kararı: 29 futbolcunun cezası onandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) tarafından bahis eyleminde bulundukları tespit edilen ve hak mahrumiyeti alan futbolcuların itiraz dilekçeleri Tahkim Kurulu tarafından incelendi.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 29 futbolcunun cezalarının onandığı belirtildi.

Bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verildiği belirtildi.

29 İSMİN CEZASI ONANDI

Hak mahrumiyeti cezası onanan futbolcuların aldıkları cezalar şöyle:

45 gün hak mahrumiyeti

Ahmet Buğrahan Tuncay, Ahmet Eren Özcelep, Atakan Gündüz, Berat Değirmenci, Berkay Çakır, Berkehan Biçer, Buğra Şahiner, Burak Efe Arslan, Ethem Balcı, Hakan Olkan, Harun Kaya, Hıdır Aytekin, İshak Kurt, İsmail Karakaş, Kaan Onaran, Kadir Mert Örentepe, Kerem Hayta, Kuban Altunbudak, Mehmet Tosun, Muhammed Baltacı, Muharrem Tunay Meral, Murat Can Bölükbaşı, Ramazan Övüç, Rüştü Hanlı, Tanju Çolak, Ufuk Özcan, Yasin Davuş, Yunus Emre Kefeli, Yusuf Emre Alyaprak