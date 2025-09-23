TFF'den Arda Kardeşler'e talimat: Düdüğünü as...

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor - Gaziantep FK karşılaşmasını yöneten ve hatalı kararları ile özellikle bordo-mavili takımın tepkisini çeken Arda Kardeşler, dün toplantı için Riva'ya davet edilmişti.

Yaşananlar sonrası hakemlerin fahiş hatalarına daha fazla tahammülü kalmayan TFF Başkanı İbrahim Hacıomanoğlu, burada hakem Arda Kardeşler'le bizzat görüştü.

"DÜDÜĞÜNÜ AS ARDA..."

Sabah'ın haberine göre ise Hacıosmanoğlu, görüşmede Arda Kardeşler'le sert bir tonda konuşarak "Kendi isteğinle düdüğünü as" dedi. Haberde tecrübeli hakemin Hacıosmanoğlu'na henüz net bir cevap vermediği aktarıldı.

Bunun üzerine ise TFF, MHK ile de istişare ederek Arda Kardeşler'den yanıt gelene kadar 37 yaşındaki hakeme maçlarda görev verilmemesini kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU?

Hakem Arda Kardeşler, Trabzonspor - Gaziantep FK karşılaşmasının ikinci yarısında bordo-mavili takımın hızlı bir atağa kalktığı pozisyonda Augusto'nun oyunu yeniden başlatması için düdüğü çaldı.

Topla buluşan Visca ceza sahasına giderken Kardeşler, bu kez topun ileriden kullanıldığı gerekçesiyle yeniden düdüğü çalarak atağı kesti.

Karşılaşmada verdiği birçok karar saç baş yolduran Arda Kardeşler'e, Trabzonspor taraftarı hem tribünde hem sosyal medyada büyük tepki gösterdi.