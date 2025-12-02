TFF'den derbi sonrasında PFDK sevkleri peş peşe geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe – Galatasaray derbisi sırasında yaşanan tribün olayları, saha içi gerginlikler ve maç sonrası yapılan açıklamalar nedeniyle iki kulüpten birçok isim Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın sosyal medya paylaşımları da sevk kapsamına alındı.

FENERBAHÇE'YE ÜÇ FARKLI MADDEDEN SEVK

Raporda, Fenerbahçe’nin “çirkin ve kötü tezahürat”, “saha olayları” ve “talimatlara aykırı hareket” gerekçeleriyle PFDK’ya gönderildiği belirtildi.

Kulüp yöneticisi Ali Bozan, derbideki “sportmenliğe aykırı hareket”i nedeniyle tedbirli, futbolcu Mert Hakan Yandaş ise rakibe yönelik “hakaret” gerekçesiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

GALATASARAY'A TRİBÜN VE SAHA OLAYLARI NEDENİYLE SEVK

Galatasaray da derbideki “çirkin ve kötü tezahürat” ile “saha olayları” nedeniyle PFDK'ya gönderildi.

Kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, maç sonrası yaptığı açıklamaların “futbolun itibarını zedelediği” gerekçesiyle tedbirsiz olarak sevk edildi.

Antrenör Serhat Doğan ise derbi sırasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle tedbirli şekilde disipline gönderildi.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI ADALI DA PFDK YOLUNDA

TFF’nin dikkat çeken sevklerinden biri de Beşiktaş cephesinde yaşandı.

Kulübün 26 Kasım 2025’te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın yine aynı tarihte X üzerinden yayımladığı açıklamalar “futbolun itibarını zedeleme” gerekçesiyle PFDK sevkine konu oldu. Adalı tedbirsiz olarak disipline gönderildi.