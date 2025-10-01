Thierry Henry’den Galatasaray'a övgü dolu sözler

Galatasaray, dün akşam Avrupa'da tarih yazdı...

Aslan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup etmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip için övgü dolu sözler kullanılmaya devam ediliyor.

Son olarak eski futbolcu ve teknik direktör Thierry Henry, CBS Sports ekranlarında Galatasaray'ın galibiyetini dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.

"GALATASARAY KAZANMAYI HAK ETTİ"

Galatasaray'ın hak ettiği bir galibiyet elde ettiğini söyleyen efsane futbolcu, "Kesinlikle kazanmayı hak ettiler. Her topa gerçekten son ana kadar savaştılar. Karşı atağı en iyi şekilde oynadılar. Osimhen biraz daha iyi gününde olsaydı birkaç gol daha atabilirlerdi. Maçtan önce de söylemiştim, "Bu akşam Liverpool'u rahatsız edebilirler..." Onlara hakkını vermek gerekir." dedi.

"GÜNÜNDEYSE AVRUPA'DAKİ HER TAKIMI YENEBİLİR"

Henry, son olarak ise "Galatasaray eğer günündeyse her takıma karşı iyi oynayabilir. Avrupa'daki her takımı yenebilir..." yorumunda bulundu.