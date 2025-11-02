Thomas Reis: Daha fazla gol atabilirdik

Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, kazandıkları galibiyet sebebiyle çok mutlu olduklarını belirtti.

"ARTI 3 PUAN OLDU"

Reis, "Oyuncularıma da söylemiştim bizim adımıza zor geçecek olan bir hafta olacak. Çünkü bir hafta içerisinde iki farklı kulvarda oynamamız gereken üç farklı karşılaşma olacak. Bugünkü karşılaşmayla alakalı ilk 20 dakikaya kadar aslında çok iyi bir performans gösterdik. Daha sonrasında temel olan yapmamız gereken görevleri ne yazık ki yerine getiremedik. Konyaspor ise bizden daha fazla agresif oynamaya başladı ve daha fazla mücadele etmeye başladı. İlk yarı bittikten sonra da oyuncularıma söylediğim şeyler de bunlardı. Sonuca baktığımızda sonuç bizim adımıza sevindirici ancak daha fazla da gol atabilirdik. Tabii Okan'ın bugün yapmış olduğu çok kritik kurtarışlar da vardı. Sonuç olarak elde ettiğimiz, hanemize yazdırdığımız artı 3 puan oldu. Şimdi hazırlıklarımızı tekrardan başlatıp perşembe günü oynayacağımız Konferans Ligi'ndeki karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız." diye konuştu.