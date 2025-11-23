Thomas Reis'in penaltı sözleri!

Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı ve evinde oynadığı son 3 maçı kazanamadı.

Samsunspor ise deplasmandaki namağlup serisini 8 maça çıkardı.

Maçın hemen ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

"PENALTIDAN EMİN DEĞİLİM"

Penaltıdan emin olmadığını dile getiren Thomas Reis, "Bugün takım halinde çok iyi performans gösterdik. İlk yarı 35 dakika boyunca çok iyiydik. Sonrasında oynama tempomuzu kaybettik. Çok basit top kayıpları yaptık, özellikle ceza sahası etrafında. Bu hatalarımızla rakibi güçlendirdik. İkinci yarının başında talihsiz bir penaltı oldu. Penaltı olup olmadığından emin değilim. Sonuçta penaltı oldu. 1-0 geriye düştük. Takım halinde inancımızı kaybetmedik. Sonucunda da atmış olduğumuz 1 gol ve 1 puan. 1 puandan ötürü mutluyum ama 90 dakikaya bakınca daha fazlasını hak eden taraftık." ifadelerini kullandı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

"YOĞUN MAÇ TEMPOSUNDAN KEYİF ALMALIYIZ"

Maç temposundan şikayet edilmemesi gerektiğini vurgulayan Thomas Reis, "Açıkçası bir sonraki maç için konuşmak kolay değil. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Konferans Ligi'nde çok iyi pozisyondayız. Ben hoca olarak bahaneye sarılan biri olmadım. Hem saat farkı hem uzun seyahat nedeniyle yorucu bir yolculuk bekliyor. Dört gözle o maçı bekliyoruz. O maçı da kazanırsak çok iyi bir yere yükseleceğiz. Oyuncularımız kısa sürede dinlenir ve fit şekilde o maça çıkar. Konferans Ligi'nde listeye yazdıramadığımız için 2 eksik var, U19'dan oyuncular çağıracağız. Bu yoğun maç temposundan keyif almalıyız. Hem Avrupa'da hem ligde iyi performans göstermek istiyoruz. Samsun'u, Samsunspor'u ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

"1 PUAN İÇİN MUTLU OLDUĞUMUZU SÖYLEMEM GEREKİYOR"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Reis, "Beşiktaş'ın teknik direktörünü tekrar kulübede gördüğüm için mutlu oldum. Sağlığının iyi olduğunu görmek beni mutlu etti. İki takımın da sert mücadele ettiği zor bir karşılaşma oldu. İki takım da iyi performans gösterdi. İlk 35 dakikada çok iyi bir performans gösterdik. Sonra çok basit top kayıpları yaptık. Bu hatalar sebebiyle rakibimizi güçlendirdik. İkinci yarıda bir penaltı oldu. Penaltı mı değil mi göremedim ama sonra oyundan kopmadık. İyi bir performans gösterdik ama fırsatları değerlendiremedik. Galibiyeti bir takım hak etseydi hak eden biz olurduk. 1 puan için mutlu olduğumuzu söylemem gerekiyor." diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUKLA ALAKALI ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Reis, ligde şampiyonlukla ilgili bir soruya ise "Ligde şampiyonlukla alakalı zamana ihtiyacımız var. Diğer takımların bütçesine ve bizimkine bakınca ciddi bir fark var. Gerçekçi olmak lazım. Başkan her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Kulübün bütçesinin ve oyuncuların kapasitesinin farkındayım. En iyi takım değiliz ama iyi bir takım olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Güçlü bir mantalite ortaya koymaya çalışıyoruz. Böyle devam edersek kazanmaya devam edebiliriz. Avrupa'da iyi bir pozisyondayız. Dar kadroya sahibiz. Bu kadroyla doğru işler yapmaya çalışıyoruz. 3 gün sonra önemli bir maç oynayacağız. 3 günde bir maç oynayacağımız bir periyoda giriyoruz. Bu karşılaşmayı kazanırsak iyi bir pozisyonda olacağız. Böyle bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Sakatlar umarım en kısa zamanda sakatlıklarını atlatarak takıma katılır." diye cevap verdi.

"EKSTRA MOTİVASYON KAYNAĞI OLABİLİYOR"

Alman teknik adam, takımının deplasmanlardaki başarılı performansıyla ilgili olarak da "Takımımız, bu tür karşılaşmalarda iyi hissediyor. Evimizdeki maçlarda iyi performans göstermeye devam ediyoruz. Trabzonspor maçı Karadeniz derbisi olarak oyuncuları motive ediyor olabilir. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ekstra motivasyon kaynağı olabiliyor." dedi.

"SPEKÜLASYONLARLA İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Reis, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg ile isminin anıldığı yönündeki bir soru üzerine, "Spekülasyonlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Wolfsburg genç takımında 3 yıllık kariyerim oldu. Odağım tamamen Samsunspor. Ben bir hoca olarak Avrupa'da ilk kez görev alıyorum. Bu benim için de yeni bir tecrübe. Hocaları benim yardımcı hocamdı. Sezon sonuna kadar kontratım var. Başkanla konuşup daha fazla kalmak adına konuşacağız. Taraftarlarımızın desteğini de hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.