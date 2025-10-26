Abone ol: Google News

Tiago Djalo: Çok fazla konuşmanın anlamı yok

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Tiago Djalo, "Şu an aslında çok fazla konuşmanın anlamı yok. Bazı şeyleri çok fazla açıdan iyi yapamadık" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 22:37
Tiago Djalo: Çok fazla konuşmanın anlamı yok
  • Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
  • Beşiktaş'ın oyuncusu Tiago Djalo, maç sonrası konuşmanın anlamsız olduğunu ve bazı şeyleri doğru yapamadıklarını söyledi.
  • Djalo, esas odaklanılması gerekenin gelecek maça hazırlanmak olduğunu belirtti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası siyah-beyazlı takımın Portekizli stoperi Tiago Djalo, konuştu.

"HOCAMIZ BİZE ANLATIR"

Konuşmanın anlamının olmadığını belirten Djalo, "Şu an aslında çok fazla konuşmanın anlamı yok. Bazı şeyleri çok fazla açıdan iyi yapamadık. Sahada çoğu şeyi doğru yapamadık. Konuşmanın da anlamı yok. Hocamız bize anlatır, ondan duyarız. Hafta içerisinde önümüzdeki maç için hazırlanmak, en önemlisi de bu." sözlerini sarf etti.

Eshspor Haberleri