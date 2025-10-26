Tiago Djalo: Çok fazla konuşmanın anlamı yok

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası siyah-beyazlı takımın Portekizli stoperi Tiago Djalo, konuştu.

"HOCAMIZ BİZE ANLATIR"

Konuşmanın anlamının olmadığını belirten Djalo, "Şu an aslında çok fazla konuşmanın anlamı yok. Bazı şeyleri çok fazla açıdan iyi yapamadık. Sahada çoğu şeyi doğru yapamadık. Konuşmanın da anlamı yok. Hocamız bize anlatır, ondan duyarız. Hafta içerisinde önümüzdeki maç için hazırlanmak, en önemlisi de bu." sözlerini sarf etti.