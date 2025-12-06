Trabzonspor, 7 eksikle İzmir’e gitti!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor, Süper Lig’in 15’inci haftasında yarın Gürsel Aksel Stadı’nda saat 20.00’da karşıya geleceği Göztepe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.00’da özel bir uçakla İzmir’e gitti.

KADRODA 7 EKSİK

Bordo-mavililerin Göztepe maçı kafilesinde, tedavileri devam eden Savic, Baniya ve Visca ile sarı kart cezalısı Oulai, bahis cezası nedeniyle Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan ile TFF listesine yazılmayan Nwakaeme yer almadı.

KAMP KADROSU

Trabzonspor’un 21 kişiden oluşan Göztepe maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı: