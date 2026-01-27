Abone ol: Google News

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Antalyaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına devam etti.

Yayınlama Tarihi: 27.01.2026 15:54
Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
  • Trabzonspor, Süper Lig'de Antalyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam etti.
  • Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma ve taktik çalışmaları yapıldı.
  • Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışmalarına yarın da devam edecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 30 Ocak Cuma günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, ısınma çalışması gerçekleştirdi.

5'e 2 ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Bordo-mavili takım, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

