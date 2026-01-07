Abone ol: Google News

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın annesi yaşamını yitirdi

Trabzonspor'un asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın annesi Işıl Kafkas hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 07.01.2026 14:04
Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın annesi yaşamını yitirdi
  • Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın annesi Işıl Kafkas vefat etti.
  • Trabzonspor Kulübü, Işıl Kafkas için taziye mesajı yayımladı.
  • Cenaze, İskenderpaşa Camisi'nde yarın ikindi vakti kılınacak namaz sonrası defnedilecek.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın annesi Işıl Kafkas'ın vefat ettiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, "Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas’ın değerli annesi Işıl Kafkas’ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Işıl Kafkas’a Allah’tan rahmet, başta Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas olmak üzere, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

CENAZE NAMAZI YARIN KILINACAK

Kafkas'ın cenazesi, yarın ikindi vakti İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

