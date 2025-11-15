Trabzonspor, Başakşehir maçı öncesi taktik çalıştı

- Trabzonspor, Süper Lig'de Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.
- Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, ısınma, 5'e 2 ve dar alan çalışması ile çift kale maçtan oluştu.
- Bordo-mavili ekip, hazırlıklarına yarın sabah devam edecek.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına bugün sabah yaptığı günün ilk antrenmanıyla başladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.
5’e 2 ve dar alanda oyun devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Bordo-mavili takım hazırlıklarına, yarın 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.