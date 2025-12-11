Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

- Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor-Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek.
- Onun yardımcıları Hakan Yemişen ve Mustafa Savranlar, dördüncü hakem ise Batuhan Kolak olacak.
- Trabzonspor-Beşiktaş derbisi, 14 Aralık'ta Papara Park'ta oynanacak.
Süper Lig’in 16. haftasında heyecan doruğa çıkıyor.
Trabzonspor, 14 Aralık Pazar günü Papara Park’ta Beşiktaş’ı ağırlayacak.
Dev mücadelede düdük çalacak hakem de açıklandı.
TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre haftanın sonucu merakla beklenen Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasını Ali Şansalan yönetecek.
Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişen ve Mustafa Savranlar yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak
GEÇEN YIL DA YÖNETTİ
Öte yandan geçtiğimiz yıl, Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Beşiktaş derbisini yine Ali Şansalan yönetmişti.
Şansalan'ın düdük çaldığı mücadele 1-1 sona ermişti.
DİĞER MAÇLAR
Süper Lig’de 16. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
13 Aralık Cumartesi
14.30 Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Yiğit Arslan
17.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Antalyaspor - Galatasaray: Ali Yılmaz
14 Aralık Pazar
14.30 Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın
17.00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu
15 Aralık Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Ozan Ergün