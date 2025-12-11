Abone ol: Google News

Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 16. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın kritik mücadelelerinden olan Trabzonspor-Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek.

Yayınlama Tarihi: 11.12.2025 12:16
Süper Lig’in 16. haftasında heyecan doruğa çıkıyor.

Trabzonspor, 14 Aralık Pazar günü Papara Park’ta Beşiktaş’ı ağırlayacak.

Dev mücadelede düdük çalacak hakem de açıklandı.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre haftanın sonucu merakla beklenen Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasını Ali Şansalan yönetecek.

Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişen ve Mustafa Savranlar yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak

GEÇEN YIL DA YÖNETTİ 

Öte yandan geçtiğimiz yıl, Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Beşiktaş derbisini yine Ali Şansalan yönetmişti.

Şansalan'ın düdük çaldığı mücadele 1-1 sona ermişti.

DİĞER MAÇLAR 

Süper Lig’de 16. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

13 Aralık Cumartesi

14.30 Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Yiğit Arslan

17.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Antalyaspor - Galatasaray: Ali Yılmaz

14 Aralık Pazar

14.30 Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın

17.00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu

15 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Ozan Ergün

Eshspor Haberleri