Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Onun yardımcıları Hakan Yemişen ve Mustafa Savranlar, dördüncü hakem ise Batuhan Kolak olacak.

Trabzonspor-Beşiktaş derbisi, 14 Aralık'ta Papara Park'ta oynanacak. Süper Lig'in 16. haftasında heyecan doruğa çıkıyor. Trabzonspor, 14 Aralık Pazar günü Papara Park'ta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Dev mücadelede düdük çalacak hakem de açıklandı. TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre haftanın sonucu merakla beklenen Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasını Ali Şansalan yönetecek. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişen ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak GEÇEN YIL DA YÖNETTİ Öte yandan geçtiğimiz yıl, Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Beşiktaş derbisini yine Ali Şansalan yönetmişti. Şansalan'ın düdük çaldığı mücadele 1-1 sona ermişti. DİĞER MAÇLAR Süper Lig'de 16. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle: Yarın 20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır 13 Aralık Cumartesi 14.30 Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Yiğit Arslan 17.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu 20.00 Antalyaspor - Galatasaray: Ali Yılmaz 14 Aralık Pazar 14.30 Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın 17.00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay 20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan 20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu 15 Aralık Pazartesi 20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Ozan Ergün

