Trabzonspor, Beşiktaş maçına hazır!

- Trabzonspor, Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
- Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde taktik çalışmalar yapıldı.
- Maç, Akyazı Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.
Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular ısınma ve taktik çalışma yaptı.
MAÇIN HAKEMİ ALİ ŞANSALAN
Akyazı Stadı'nda yarın 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.