Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Alper Çetin oldu

- Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında bugün karşılaşacak.
- Maçın hakemi Ali Şansalan olacak, VAR hakemi ise Alper Çetin olarak belirlendi.
- Mücadele Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş bugün saat 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde mücadele edecek.
Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Şansalan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar yapacak.
Karşılaşmanın 4. hakemi de Batuhan Kolak olacak.
VAR HAKEMİ ALPER ÇETİN
Mücadelede VAR'da Alper Çetin, AVAR'da da Mehmet Kısal ile İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.