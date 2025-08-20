Trabzonspor, eski yöneticilerini "TS Black Card" kampanyasına desteğe çağırdı

Trabzonspor Kulübü, eski yöneticilerini "TS Black Card" kampanyasına destek olmaya davet etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor'un tarihine yön vermiş, alın teri, emeği ve vizyonuyla kulübe değer katan eski yöneticilerinden bugün bir kez daha yanlarında olması istendi.

"GELECEK NESİLLERE DAHA GÜÇLÜ BİR MİRAS OLARAK BIRAKALIM"

"TS Black Card" kampanyasının, yalnızca bir kart projesi değil, Trabzonspor'un geleceğine uzanan güçlü bir dayanışma köprüsü olduğu işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi: